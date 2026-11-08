تركيا | أنطاليا تستعد لاستضافة قمة المناخ COP31 وسط خطط تركية لاستثمار 500 مليار دولار في قطاع الطاقة

تشهد مدينة أنطاليا التركية استعدادات مكثفة لاستضافة قمة المناخ COP31، مع انتشار اللافتات الترويجية والتجهيزات الأمنية في محيط موقع المؤتمر، ترقباً لوصول آلاف المشاركين من مختلف دول العالم إلى المدينة المطلة على البحر المتوسط.

وتتواصل أعمال تجهيز موقع القمة، حيث رُفعت لافتات تحمل شعار المؤتمر، وأخرى تروّج لتركيا بوصفها وجهة لاستضافة الحدث الدولي، فيما انتشرت العناصر الأمنية في محيطه استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة.

ومن المتوقع أن تسهم القمة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في أنطاليا، مع امتداد الموسم السياحي هذا العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني، خلافاً للسنوات السابقة التي كان ينتهي فيها عادة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. كما تشكل المناسبة فرصة للتعريف بالمدينة ومعالمها التاريخية أمام الزوار القادمين من مختلف الدول.

وتتزامن استضافة القمة مع إعلان تركيا خطة وطنية للطاقة بقيمة 500 مليار دولار، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2040، من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز.

وتندرج الخطة ضمن المسار الذي تسعى تركيا من خلاله إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053، إذ تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي احتياجات الطاقة إلى 36 في المئة بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 22 في المئة حالياً، وزيادة القدرة الإنتاجية المركبة من 123 إلى 281 غيغاوات.

وتستضيف أنطاليا القمة في ظل استمرار النشاط السياحي في المدينة، التي تضم معالم تاريخية بارزة، من بينها بوابة هادريان، وسط آمال بأن ينعكس تدفق المشاركين الدوليين إيجاباً على القطاعات السياحية والتجارية.

المصدر: وكالة يونيوز