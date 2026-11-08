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    متحدث وزارة الصحةفي حكومة صنعاء : ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي في قرية الشرية بمديرية بني حشيش شرق صنعاء إلى 33 شهيداً و39 جريحاً في حصيلة شبه نهائية

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