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    وزارة الداخلية الفرنسية: عدد المشاركين في احتجاجات اليوم بفرنسا بلغ 146 ألف شخص بينهم 46 ألفًا في باريس

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