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    عربي وإقليمي

    القوات المسلحة اليمنية: 105 غارات وصواريخ سعودية خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 4369

      أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات السعودية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن بـ105 غارات جوية وصواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر، بحسب قوله، عن عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

      وأوضح أن القصف طاول العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة ومأرب ولحج.

      وأضاف أن الغارات نُفّذت بطائرات «إف-15» و«تايفون» أقلعت من قاعدتَي خميس مشيط والطائف، فيما انطلق القصف الصاروخي من نجران وجيزان.

      وأشار إلى ارتفاع إجمالي الغارات الجوية والصواريخ السعودية على اليمن منذ بدء التصعيد إلى 4369 غارة وصاروخاً.

      المصدر: الاعلام الحربي اليمني

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