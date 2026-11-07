القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 6 عمليات استهدفت مطار خالد ومنشآت أرامكو وتحشيدات عسكرية سعودية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تنفيذ ست عمليات عسكرية باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة، استهدفت مطار خالد الدولي ومنشآت نفطية في الرياض وخريص والدوادمي، وتحشيدات عسكرية سعودية في نجران والجوف ومأرب.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن العمليات جاءت رداً على الهجمات السعودية على اليمن، ولا سيما استهداف الباعة والمتسوّقين في سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز، صباح الجمعة، والذي أسفر، بحسب البيان، عن عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأضافت أن العمليات تأتي أيضاً رداً على استهداف مدنيين في مساكنهم بمديرية بني حشيش ظهر السبت، ما أدّى، وفق البيان، إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير ستة منازل على الأقل.

وأوضحت أن العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي وخزانات النفط وبرج التقطير التابعة لشركة «أرامكو» في العاصمة السعودية الرياض، فيما استهدفت العملية الثانية شركة «أرامكو» في خريص، وطاولت الثالثة محطة الضخ رقم 8 في منطقة الدوادمي، مؤكدةً أن العمليات الثلاث حقّقت أهدافها بنجاح.

وبحسب البيان، استهدفت العملية الرابعة تحشيدات للقوات السعودية في معسكر الحرس الوطني بنجران، وحقّقت إصابة مباشرة، مخلّفةً عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

واستهدفت العملية الخامسة، على ثلاث مراحل، تحشيدات تابعة للقوات السعودية شرقي محافظة الجوف، تحت قيادة الضابط السعودي فارس الشمري، وقالت القوات المسلحة إنها أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

أما العملية السادسة، فاستهدفت تحشيدات تابعة للقوات السعودية شرقي مديريتَي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب، تحت قيادة الضابط نفسه، وأوقعت، بحسب البيان، عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

وأكدت القوات المسلحة أنها لن تتهاون في الرد على مقتل أبناء الشعب اليمني، معتبرةً الدفاع عن دمائهم مسؤولية دينية وأخلاقية، ومتوعّدةً النظام السعودي بدفع «الثمن غالياً أمام كل جريمة واعتداء».

وشدّدت على استمرار عملياتها باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة «الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد»، واستهداف التحشيدات العسكرية السعودية وضباطها.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية