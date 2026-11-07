وزير خارجية إيطاليا: متسللون إلكترونيون استهدفوني بسبب دعم أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت إن بياناته الشخصية نشرت ​على “الإنترنت المظلم”، أو (الدارك ويب)، بواسطة من وصفهم ‌بأنهم متسللون إلكترونيون مؤيدون لروسيا، مضيفا أن هذا الاستهداف مرتبط بدعم حكومة روما لأوكرانيا.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

عبرت رئيسة الوزراء ​الإيطالية جورجا ميلوني، التي تعد من أقوى ​الداعمين لأوكرانيا بين القادة الغربيين، عن دعمها لتاياني، ⁠وقالت إن بيع معلومات سرية تخص مسؤولين حكوميين “أمر ​يبعث على قلق بالغ”.

لم تعلق موسكو على الواقعة. ​وتنفي روسيا باستمرار أي ضلوع لها في هجمات إلكترونية أو عمليات قرصنة في الخارج.

قال تاياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب ​رئيس الوزراء، في منشور على منصة إكس إن “دعم ​حرية واستقلال دولة ذات سيادة بشفافية” جعله هدفا للهجوم، مضيفا ‌أن ⁠المتسللين الإلكترونيين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات عنه وعن أسرته ومستعدون لدفع أموال مقابل ذلك.

ذكر أن الهجمات جاءت أيضا ردا على جهود وزارة الخارجية ​في تعزيز ​الأمن السيبراني.

أظهرت ⁠لقطات شاشة اطلعت عليها رويترز صورة تاياني ضمن قائمة تضم 18 “مواطنا معاديا لروسيا ​الاتحادية”، شملت أيضا خبراء في الأمن السيبراني.

قال ​مصدر ⁠مقرب من الوزير لرويترز إن هذه المواد عثر عليها في قطاع من الإنترنت المظلم يمكن الوصول إليه ⁠عبر ​شبكة (تور)، وذلك في إطار أنشطة ​المراقبة التي تنفذها سلطات الأمن السيبراني.

أضاف أن تحقيقات إضافية لا تزال ​جارية.

المصدر: رويترز