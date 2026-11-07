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    تحالف الأحزاب والقوى المناهضة للعدوان في اليمن: تمادي النظام السعودي في ارتكاب الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا تلاحما وصمودا وثباتا في مواجهة الاحتلال

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