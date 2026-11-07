الحكومة اليمنية: النظام السعودي سيلقى العقاب المناسب على هذه الجريمة البشعة التي تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والمجازر الوحشية التي يقترفها ستجعله تحت مرمى الضربات المؤلمة