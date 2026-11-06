المقداد: التدخلات الأميركية في لبنان تجاوزت كل الحدود وتشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن التدخلات الأميركية في الشؤون اللبنانية بلغت مستويات غير مسبوقة، من خلال انتهاك السيادة الوطنية وإصدار الإملاءات للسلطة الحاكمة.

وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقامته ثانوية المهدي (عج) في بعلبك بمناسبة يوم الشهيد، تكريماً لعوائل شهداء الثانوية من أفراد الكادر التربوي والتعليمي وأولياء الأمور والخريجين، انتقد المقداد البيان المشترك الصادر عن عدد من السفراء، معتبراً أنه حافل بالإملاءات ويشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويتضمن تحريضاً واضحاً لجرّ لبنان إلى فتنة داخلية.

المصدر: موقع المنار