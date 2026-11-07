قطاع التعليم اليمني بتعز: 42 مدرسة ومعهد دُمِّرت وتضررت نتيجة قصف الطيران السعودي خلال شهرين و28,277 طالبا حُرموا من التعليم بسبب العدوان

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قطاع التعليم اليمني بتعز: 42 مدرسة ومعهد دُمِّرت وتضررت نتيجة قصف الطيران السعودي خلال شهرين و28,277 طالبا حُرموا من التعليم بسبب العدوان
07-11-2026 18:12 مساءً
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