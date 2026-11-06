اليمن| مشاهد نوعية من العمليات الواسعة لطرد التحشيدات التابعة للسعودية من عدد من المواقع في سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية شرق باب المندب

نفذت القوات المسلحة عملية هجومية واسعة في سلسلة جبال كهبوب المطلة على باب المندب، تمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها أربعة ألوية مما يسمى العمالقة، حشدها الجيش السعودي بقيادة الضابط بدر الحربي، وإيقاع قتلى وأسرى في صفوفها واغتنام عتاد عسكري متنوع.

وأوضح مصدر عسكري للمسيرة أن العملية نُفذت من مسارين، وتمكنت القوات المسلحة في بدايتها من مباغتة تحشيدات العدو، واقتحام متارسها والاشتباك مع عناصرها من مسافة صفر، ما أسفر عن مقتل وأسر عدد من العناصر المتمركزة فيها.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة سيطرت في المرحلة الأولى من العملية على عدد من المواقع الحاكمة والمشرفة على بقية مواقع العدو، وتمكنت من استهداف تحشيداته وتمشيط مواقعها انطلاقًا من تلك المرتفعات، الأمر الذي أحدث إرباكًا كبيرًا وانهيارات في صفوف قوات العدو.

وأكد أن مختلف الوحدات العسكرية شاركت في العملية الهجومية، التي أسفرت عن تطهير عدد من المواقع واغتنام عتاد عسكري متنوع، إلى جانب أسر عدد من عناصر التحشيدات التابعة للعدو السعودي.

وكشف المصدر أن طيران العدوان السعودي شن عدة غارات استهدفت تحشيداته أثناء انسحابها من مواقع المواجهة، ما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من عناصرها بنيران الطيران التابع لها.

ولفت المصدر إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لسلسلة جبال كهبوب، نظرًا إلى طبيعتها الجغرافية الوعرة وموقعها المرتفع والمشرف على مضيق باب المندب ومناطق واسعة من مديريتي ذباب والمضاربة الساحليتين، موضحًا أن هذه المرتفعات تجعل مواقع قوات العدو المنتشرة في تلك المناطق مكشوفة أمامها.

المصدر: المسيرة