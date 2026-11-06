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    لبنان

    مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 23 تشرين الثاني لمناسبة عيد الاستقلال

      مذكرة إقفال بمناسبة ذكرى الإستقلالDownload

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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