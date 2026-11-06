تقرير مصور | اتفاقية تعاون بين غرفة طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة لتعزيز الاستثمار في الشمال

وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة اتفاقية تعاون، برعاية رئيس الغرفة توفيق دبوسي، وبحضور عدد من رجال الأعمال ورؤساء البلديات.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مشاريع مشتركة لتعزيز الاستثمار ومعالجة الأزمات، بما فيها أزمات الكهرباء والنفايات والملفات البيئية والصحية، إلى جانب تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في لبنان، وتوحيد الإمكانات والخبرات، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز دور مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية في تحريك عجلة الاقتصاد في الشمال.