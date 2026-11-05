الخميس   
   05 11 2026   
   24 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 23:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الخيارات امام تكليف نتنياهو ضيقة جدا.. قراءة في المشهد داخل كيان الاحتلال يطلعنا عليه محرر الشؤون العبرية حسن حجازي.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

      مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

      تقرير مصور | هوكشتاين يسلّط الضوء على اوهام السلطة اللبنانية في السير خلف المسار الأميركي الفاشل

      تقرير مصور | هوكشتاين يسلّط الضوء على اوهام السلطة اللبنانية في السير خلف المسار الأميركي الفاشل

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 5\11\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 5\11\2026