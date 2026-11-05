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مصادر يمنية: استشهاد عامل متأثراً بإصابته جراء العدوان السعودي على مصنع القدسي للبلاستيك بمديرية التعزية ليرتفع عدد الشهداء إلى 4 في تعز
05-11-2026 20:43 مساءً
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