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    إسلامي: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحوّل عملياً إلى أداة تابعة للعدو وينفّذ أوامره ويضع المعلومات في متناوله

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