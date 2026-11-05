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إسلامي: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحوّل عملياً إلى أداة تابعة للعدو وينفّذ أوامره ويضع المعلومات في متناوله
05-11-2026 17:51 مساءً
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