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   23 جمادى الأولى 1448   
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    نتائج غير نهائية لإنتخابات مجلس الشيوخ الاميركي: 54 مقعدا للديمقراطيين و42 مقعدا للجمهوريين

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