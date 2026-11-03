وزارة الصحة في غزة: نحذر من انهيار خدمات المختبرات وبنوك الدم مع وصول العجز في مواد الفحص المخبري إلى 76% ما يهدد بتعطيل التشخيص الطبي والتدخلات الجراحية المنقذة لحياة المرضى والجرحى