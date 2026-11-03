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متحدث وزارة الصحة في صنعاء: اجمالي حصيلة ضحايا العدوان السعودي بلغ 76 شهيدًا وجريحًا معظمهم أطفال 17 شهيدا و 59 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية
03-11-2026 00:42 صباحًا
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