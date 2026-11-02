القوات المسلحة اليمنية: تمكنا خلال الـ48 ساعة الماضية من استهداف مطار الدمام على مرحلتين بطائرتين مسيرتين وحققت العملية هدفها بنجاح وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار