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    القوات المسلحة اليمنية: تمكنا خلال الـ48 ساعة الماضية من استهداف مطار الدمام على مرحلتين بطائرتين مسيرتين وحققت العملية هدفها بنجاح وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار

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