بقائي: اعتراف الرئيس الأمريكي الصريح بانتهاك “تفاهم إسلام أباد” يمثل وصمة عار مزدوجة لأولئك الذين يسعون لتلميع صورة الولايات المتحدة



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي ان اعتراف ترامب بأنه لم يؤمن يوماً بـ"اتفاق إسلام أباد" وكان يعتبره مضيعة للوقت يثبت مجدداً مدى استهتار الولايات المتحدة بالتزاماتها.

واضاف بقائي اما بالنسبة لإيران، فإن هذا الأمر ليس مفاجئاً على الإطلاق؛ فواشنطن لديها تاريخ طويل في نقض الاتفاقيات، وهي تتعامل مع التزاماتها الدولية كسلعة يمكن التخلص منها، حيث تلقي بها جانباً بسهولة كلما أصبح الالتزام بها أمراً غير مريح أو صعباً.

ومع ذلك، لا يوجد أي مبرر للدول الأوروبية وغيرها ممن يدافعون عن تصرفات واشنطن للاستمرار في تجميل السلوك غير القانوني للولايات المتحدة أو حمايتها من المساءلة.

لا يمكن تبرير انتهاك الالتزامات، ولا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي؛ كما لا يمكن إعفاء واشنطن من المسؤولية عن أفعالها الخاطئة من خلال المناورات السياسية وتشويه الحقائق.



المصدر: وكالات