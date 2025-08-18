“سرايا القدس” تقصف مقر قيادة للاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بقذائف الهاون

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، مساء الإثنين، عن قصفها مقر قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.
وقالت السرايا: “قصفنا ظهر اليوم الإثنين بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) مقر قيادة وسيطرة للعدو الإسرائيلي داخل مدرسة الفرقان جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة”.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، التصدّي للاحتلال بكافة الوسائل، موقعةً فيه القتلى والجرحى.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام