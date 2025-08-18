عربي وإقليمي

حماس: زيارة نتنياهو لمستوطنة “عوفرا” برام الله تؤكد نهجه الاستيطاني

قالت حركة حماس، يوم الإثنين، إن “زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة عوفرا، المقامة على الأراضي الفلسطينية شمال شرق رام الله، تؤكد نهجه الاستيطاني الهمجي، وتشكل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات والدعوات التي تُدين الاستيطان وتُجرِّم محاولات شرعنته في الضفة الغربية”.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن “هذه الزيارة الاستفزازية تمثل ضوءًا أخضر جديدًا لمزيد من التهام الأرض الفلسطينية، وتشجيع جرائم المستوطنين الإرهابيين وهجماتهم واعتداءاتهم الممنهجة ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم”.

وحذرت الحركة من “خطورة المخططات الصهيونية الرامية إلى الضم والتهجير والاستيلاء الكامل على أراضي الضفة الغربية، وهو ما سيُقابَل بمزيد من التصعيد والمواجهة، ما دام الاحتلال ماضيًا في عدوانه وجرائمه”.

ودعت الحركة “المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ إجراءات عملية تُلزم حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها ومحاسبة قادتها على المجازر المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا”.

المصدر: فلسطين اليوم