لبنان

الاعتداءات الصهيونية متواصلة جنوباً

يواصل جيش العدو اعتداءاته وخروقاته لسيادة الدولة اللبنانية جواً وبراً وبحر اً، وافاد مراسلنا عن القاء محلقة معادية قنبلة متفجرة على معمل للحجارة جنوب مدينة الخيام ادت الى اصابة ثلاثة عمال سوريين كما افاد مراسلنا بتفجيرِ جيشِ العدو منزلا ً في “حي الكساير” داخلَ بلدة ميس الجبل بعدَ اختراقِ قوةٍ منه الحدودَ والتوغلِ داخلَ الاراضي اللبنانيةِ شرقيَ البلدة .

محلقة”إسرائيلية” لاحقت وألقت قنبلة باتجاه سيارة فيها عائلة في بلدة راميا

مراسلنا في الجنوب هاشم السيد حسن افادنا بالرسالة التالية :

المصدر: قناة المنار