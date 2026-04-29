العدو الصهيوني نفذ عدة غارات في الجنوب اللبناني

نفذ العدو الصهيوني عدة اعتداءات في الجنوب اللبناني اليوم الأربعاء لا سيما عبر الغارات الجوية. وافاد مراسل المنار انه في اطار خرق العدو لوقف اطلاق النار سجل منذ ساعات الصباح:

غارة من الطيران الحربي استهدفت بلدة قبريخا.

غارة من الطيران الحربي استهدفت بلدة برعشيت.

غارة من الطيران المسير استهدفت بلدة قلاويه.

غارة من الطيران المسير استهدفت بلدة برج قلاويه.

تمشيط من الطيران المروحي باتجاه مدينة بنت جبيل

وقبل الظهر اغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا بلدتي الطيري وبرعشيت.

وافاد مراسل المنار ان الطيران المسير المعادي اغار مستهدفا سيارة في برعشيت ودراجة نارية في كفرا ودراجة نارية في خربة سلم.

وقصف العدو بعدد من قذائف المدفعية بلدتي بيت ياحون وكونين.

وليل امس امعن العدو في عدوانه الاجرامي على المدنيين ونفذ غارة على بلدة مجدل زون ادت الى ارتقاء إلى 5 شهداء من بينهم ثلاثة مسعفين في الدفاع المدني اللبناني احتجزوا تحت الانقاض إثر غارة استهدفتهم خلال تنفيذهم مهمة إنقاذ.

كما أدت الغارة إلى إصابة عسكريين اثنين من الجيش اللبناني بجروح. واغار الطيران على بلدة جبشيت ما ادى الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين.