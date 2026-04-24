الخروقات الصهيونية متواصلة: غارات ونسف وتفجير وارتقاء شهيدين في تولين

يستمر العدو الاسرائيلي بمسلسل خروقاته وعدوانه على لبنان، وفي السياق شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات على بلدة دير عامص جنوب لبنان بعد ان هددها في وقت سابق .

كما افاد مراسل المنار ان” الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا أطراف بنت جبيل لناحية كونين”.

كما استهدف قصف مدفعي معاد اطراف المنصوري و بيوت السياد.

وفي السياق ايضا، نفذ تفجيراً عند اطراف بلدة البياضةوكان العدو

ونفذ العدو صباح اليوم عمليتي نسف في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين.

كما شُنت غارة من الطيران الحربي المعادي استهدفت بلدة خربة سلم، غارة من الطيران الحربي المعادي استهدفت بلدة تولي،وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين قضاء مرجعيون فجر اليوم أدت إلى شهيدين.

