عربي وإقليمي

لاريجاني: إيران كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب اللبناني

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن “إيران تدعم دول المنطقة عند طلبها المساعدة، من دون التدخّل في شؤونها الداخلية أو فرض الأوامر عليها”.

وشدّد لاريجاني في حديث له، يوم الإثنين، على أن “لبنان يواجه نقاشات داخلية ويبحث عن حلول”، وأكد أن “إيران كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب اللبناني”، وأشار إلى أن “القرار النهائي يبقى للبنانيين أنفسهم”.

ورفض لاريجاني “المهل الزمنية التي تفرضها القوى الكبرى على دول المنطقة”، واعتبر أنها “لغة مهينة لا تتناسب مع شعوب عريقة”، ولفت إلى أن “ترامب أيضًا وضع لنا مهلاً من قبل، لكن أحدًا لم يُعرها اهتمامًا”، وأضاف أن “يأتي أحد من آلاف الكيلومترات ليقول: يجب أن تُنجزوا هذا الأمر في هذا الوقت، ثم يُلوّح بمكافأة تافهة، فهذا أمر مهين وغير مقبول”.

وأكد لاريجاني أن “منهجنا يقوم على أن تحافظ كل دولة على سيادتها وقرارها المستقل”، وقال إن “إذا أرادت الولايات المتحدة المساعدة، فلتقدّمها دون شروط. أما نحن، فواجبنا أن نكون إلى جانب أشقائنا، لكننا لا نصدر الأوامر لهم”.