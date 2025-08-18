لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الاثنين ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل و على المرتفعات، مع نشاط في سرعة الرياح.

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، حتى نهاية الأسبوع، حيث يتحول الى حار نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، زحلة بين 18 و35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية أحيانا بعد الظهر ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر كما يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من المساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل و على المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح .

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، ويبقى ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بشكل خاص بحيث تتخطى معدلاتها، واستقرارها في المناطق الجبلية والساحلية مع ظهور ضباب كثيف شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة ، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%.

حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 30 درجة

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام