الصحف

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 18-8-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت ليوم الإثنين 18-8-2025.

عناوين الصحف:

الأخبار

أوهام إصلاح القضاء تشكيلات مكرّرة وتكريس المحاصصة

حزب الله يباشر ترميم 502 مبنى وإعادة 7 آلاف أسرة

سلام وجابر يحجبان المساعدات عن المتضرّرين

التباين الرئاسي يتوسع وتزايد مخاطر دفع الجيش لمواجهة الناس

برّاك وابن فرحان: وقت الضغوط القصوى

إسرائيل في السويداء الكلمة لنا

النهار

لبنان دخل مرحلة الفقر المائي

ضغط المهلتين في مهمّة براك وأورتاغوس

الديار

لبنان الرسمي للثنائي براك ــ اورتاغوس: الكرة في ملعب “إسرائيل”

مصير “اليونيفل” يتحدد خلال أيام

الشارع “الإسرائيلي” يضغط على نتنياهو لإنهاء حـرب غزة

من أموال المودعين إلى صندوق النقد: وزير الاقتصاد يرسم خريطة التعافي الاقتصادي في حوار مع “الديار”

البناء

غرام ترامب وبوتين يثير غيظ أوروبا… وذعر من مقايضة الدونباس يوقف الحر ب

مليون متظاهر في الكـيان احتجاجًا على نتنياهو وطلبًا لوقف الحر بـ وعودة الأسرى

عون: بين ورقة باراك والعزلة… وبري لحوار وطني… وباراك: لا تنفيذ “إسـرائيلي”

اللواء

لبنان لبراك وأورتاغوس: الكرة في ملعب الاحتلال ونريد التمديد لليونيفيل

تظاهرات واسعة في “تل أبيب”: وقف الحر بـ والمضي إلى صفقة التبادل

مشاغبة أوروبية على آلاسكا وترامب للقاء الجمعة مع بوتين وزيلنسكي

الجمهورية

نيويورك تايمز: إسرائيل: عملاء إيرانيون جنّدوا العشرات من مواطنينا

برّاك وأورتاغوس.. لا تراجع

عودة أميركية: لتثبيت المؤكد

“عوسجة داود وأرزة لبنان”: نتنياهو وحلم “إسـرائيل” الكبرى!!

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن لا مبرّر تقني أو سياسي لاصطحاب المبعوث الأميركي توماس باراك نائبته مورغان أورتاغوس في زيارته إلى بيروت بل رغبة بردّ الاعتبار لها بعدما بدا أنّها طُردت بناء على شكاوى لبنانية في مرحلة قوة الموقف اللبناني والحاجة لمعاملة ناعمة مع المسؤولين، أما بعدما انهار جدار الصمود اللبنانيّ فصار من الطبيعي عودة رموز التشدّد لإظهار مزيد من القوة التي لم يعد ظهورها يثير القلق من ردة فعل لبنانيّة سلبيّة، بل بات مصدراً لمزيد من الضغط. وقال المصدر لو كان لبنان صامداً عند الرسالة الرئاسيّة الموحّدة ولم يقبل بورقة باراك والفصل بين نزع السلاح والتزام “إسرائيل” بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار لما عادت إورتاغوس وقيل لها بقاؤك بعيداً أفضل.

قال ضابط كبير سابق في الجيش اللبناني إن الموقف المتشدّد للمقاومة يمنح الجيش فرصة وضع رسالته المرتقبة لمجلس الوزراء تحت عنوان الخطة التنفيذيّة لحصر السلاح بناء على معطيات واضحة منها أن لا فرص لتحقيق سحب سلاح حزب الله سلمياً بالتراضي، وبالتالي فإن ترجمة الجيش لمسؤوليّته عن السلم الأهلي تستدعي العودة إلى الحكومة ببنود في الخطة مطلوبة من الحكومة تتصل بالتمهيد السياسي لحصر السلاح سواء بالضغط لتحقيق التزام إسرائيلي بوقف الاعتداءات وانتهاك الأجواء اللبنانية على الأقل لتمهيد أجواء الحوار مع حزب الله أو بفتح قناة حوار حكوميّة رسميّة واضحة مع الحزب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية والتوصل إلى تفاهمات مرحليّة متدرّجة يطلب من الجيش تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار أن مهلة نهاية العام غير واقعيّة سواء بالقياس لما يجب إنجازه قبل بدء التنفيذ فكيف بنهايته أو بالقياس لما يجب توفيره من تجهيزات ومقدرات لصالح الجيش وتزويده بقرار سياسي دفاعي مع المستلزمات المادية.

الجمهورية

تُحضّر إحدى الوزارات فعالية ضخمة بخلفية اقتصادية سيُعلن عنها هذا الخريف بمشاركة قطاعات حيَوية محلية وإقليمية.

كشف دبلوماسي غربي أنّ موعد استلام سفير جديدة لبلاده مهامه في لبنان يتعلق بإجراءات روتينية لا أكثر ولا أقل.

النهار

توقّف مراقبون عند عدم صدور أي موقف من الحكومة في الرد على دعوة بنيامين نتنياهو لتحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى” على عكس ما قامت به أكثر الحكومات العربية المعنية بهذا الطرح.

تستغلّ عائلة أحد أعضاء بلدية في قضاء بعبدا موقعه للاستقواء على مقيمين في النطاق البلدي لأّنهم ليسوا ناخبين، وقد صادرت مواقف سيارات لهم وهددتهم.

انطلقت الحملة الانتخابية في البقاع الغربي بمواقف حادة وتصعيدية أطلت برأسها قبل أيام.

اللواء

تراقب قيادة حزب مسيحي بارز التحركات السياسية التي يقوم بها «حلفاء» و«خصوم»، ومدى إقترابها من الإلتفاف حول العهد إستعداداً للإنتخابات النيابية في أيار العام المقبل.

حذَّرت أوساط قضائية من تداعيات تدخلات سياسية في ملف الألعاب الألكترونية والمخالفات في كازينو لبنان، مما قد يؤدي إلى لفلفة القضية وتبرئة أبطالها.

المصدر: الصحف اللبنانية