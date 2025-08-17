عربي وإقليمي

ألبانيز: حماس قوة سياسية فازت بانتخابات ديمقراطية وليست قُطّاع طرق

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، إن كثيرين ليست لديهم أي معرفة حقيقية بماهية حركة “حماس”، ويكتفون بترديد الاتهامات الموجهة إليها.

وأوضحت ألبانيز، في كلمة خلال ندوة بثها حساب منظمة “يو أن ووتش” المعتمدة من الأمم المتحدة للرقابة، أن “حماس قوة سياسية، سواء أحببنا ذلك أم لا، وقد فازت في ما وُصف بأكثر انتخابات ديمقراطية في فلسطين عام 2005”.

وأضافت: “حماس أنشأت نظاماً، وأقامت مدارس ومرافق عامة ومستشفيات، وكانت ببساطة السلطة الفعلية في غزة”.

وأكدت: “من الضروري أن نفهم أنه عند التفكير في حماس، ليس من اللازم تصورها كجماعة من قُطّاع الطرق أو مقاتلين مسلحين حتى الأسنان، فالأمر ليس كذلك”.

وكانت ألبانيز قد وصفت في وقت سابق، تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي تجويع سكان قطاع غزة وقتل الأطفال، بـ”الجرائم النازية”. وقالت في تغريدة عبر منصة “إكس”: “جيلنا تربّى على أن النازية هي الشر الأعظم، وهي كذلك، لكن جرائم الاستعمار لم يكن ينبغي أن تُنسى”.

وأضافت: “اليوم هناك دولة تُجوّع الملايين وتطلق النار على الأطفال لمجرد المتعة، تحت حماية الديمقراطيات والديكتاتوريات معاً”، في إشارة إلى الكيان الإسرائيلي.

Francesca Albanese: “People continue to say ‘But Hamas, Hamas, Hamas’… I don't think people have any idea what Hamas is. Hamas is a political force that won the 2005 elections—whether we like it or not. Hamas built schools, public facilities, hospitals. It was simply the… pic.twitter.com/F9sGqAJPY2 — UN Watch (@UNWatch) August 15, 2025

وجاءت هذه التصريحات تعليقاً على جريمة قتل الاحتلال لطفل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة، في ظل حرب التجويع والإبادة المستمرة منذ 22 شهراً. ويُشار إلى أن الطفل هو محمد السوافيري، الذي استُشهد نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب سياسة التجويع المتصاعدة في القطاع.

