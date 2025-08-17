لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الأحد أن يكون الطقس غدا الاثنين، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر.

الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع حيث يتحول الى حار نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على الجبال اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال تساقط الرذاذ فوق المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ويبقى ظهور الضباب على المرتفعات.

الحرارة على الساحل من 24 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 35 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و75%.

حال البحر: مائج اجمالا.

-حرارة سطح الماء: 30°م.

-حرارة سطح الماء: 30°م. الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام