لبنان

السيد فضل الله: المطلوب من الدولة اللبنانية أن تقوم بحماية مواطنيها والسيادة على أرضها

قال السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمامين الحسنين (ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “المطلوب من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبها في حماية مواطنيها والسيادة على أرضها، ولو برفع صوتها في المحافل الدولية وعبر مجلس الأمن، والذي إن حصل، سيعزز ثقة اللبنانيين بدولتهم وبحضورها عندما تواجههم التحديات”.

وأكد السيد فضل الله على “عمق العلاقة التي تربط الجمهورية الإسلامية في إيران مع لبنان، وعلى أهمية تمتين هذه العلاقة”، وتابع: “نحن، في الوقت الذي نريد فيه للدولة اللبنانية أن تحرص على سيادة هذا البلد ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه، لا نريد أن يكون هناك صيف وشتاء على سطح واحد؛ بحيث لا نسمع أي أصوات تندّد بتدخلات وتهديدات وإملاءات من دول تتبنى الكيان الصهيوني، بينما ترتفع الأصوات في وجه من كان عونًا لهذا البلد في تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني”.

ومن جهة ثانية، قال السيد فضل الله: “نتطلّع باعتزاز إلى الملايين الذين يفدون اليوم، وفي أربعينية الإمام الحسين، إلى كربلاء بقلوبهم العابقة بالحب للحسين، لزيارة مقامه، تعبيرًا عن الوفاء لهذا الإمام، والتزامًا بالأهداف السامية التي لأجلها كانت ثورته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام