لبنان

الشيخ عبد الرزاق: المقاومة والجيش هما ضمانة أمن لبنان، ولعبة المواعيد والمهل سخيفة

اعتبر رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” في لبنان، الشيخ ماهر عبد الرزاق، أن “لعبة المواعيد والمهل هي لعبة سخيفة تستخدمها قوى الشر والاستكبار والهيمنة لإخافة الشعب اللبناني”، وأكد أن “لا مهلة آب تُخيفنا، ولا أيلول يُرعبنا، ولا مهلة نهاية العام تُركعنا”.

وشدّد الشيخ عبد الرزاق، في حديث له يوم الجمعة، على أن “المقاومة والجيش هما ضمانة أمن لبنان وحفظ كرامته وسيادته”، ولفت إلى أن “نزع سلاح المقاومة مطلبٌ وحلمٌ صهيوني لن يتحقق”، وأضاف: “لبنان بلا مقاومة سيكون فريسة سهلة للعدو الصهيوني المتغوّل في المنطقة، فهل يعقل اللبنانيون ويحافظون على قوتهم ووحدتهم؟”

وأضاف الشيخ عبد الرزاق أن “المصلحة الوطنية والإسلامية توجب التصدّي لهذه المؤامرات”، ودعا “الشعب اللبناني إلى الوعي بخطورة المخطط الصهيوني والأميركي ضد لبنان، وأن يكون على مستوى التحديات، عبر التمسك بالوحدة الوطنية، ورصّ الصفوف، والتعالي عن الخلافات والنزاعات من أجل مصلحة الوطن وعيشه المشترك”.

ونبّه الشيخ عبد الرزاق إلى أنه “لا يجوز لأي لبناني أن يُقدّم خدمةً للعدو الصهيوني على حساب وطنه وسيادته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام