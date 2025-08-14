دولي

أوكرانيا تصدر مزيدا من أوامر الإخلاء في شرق البلاد مع تزايد الضغط العسكري الروسي



أصدرت أوكرانيا مزيدا من أوامر الإخلاء في شرق البلاد، شملت الخميس بلدة تقع على مقربة من قطاع حقّقت فيه أخيرا القوات الروسية اختراقا، عشية قمة مرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة ستبحث في النزاع، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين: “بدأنا الإجلاء الإلزامي من بلدة دروجكيفكا للعائلات التي تضم أطفالا”، مضيفا أن أوامر إخلاء صدرت لأربع قرى قريبة من البلدة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الروسية إنها سيطرت على قرية إيسكرا وبلدة شيربينيفكا الصغيرة في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي أعلن الكرملين ضمّها في أيلول 2022.

وحقّقت القوات الروسية تقدّما ميدانيا سريعا الثلاثاء بعمق 10 كيلومترات في قطاع ضيّق من خط الجبهة بالقرب من بلدتي دوبروبيليا ودروجكيفكا.

المصدر: فرانس برس