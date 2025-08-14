الخميس   
   14 08 2025   
   20 صفر 1447   
   بيروت 23:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    أوكرانيا تصدر مزيدا من أوامر الإخلاء في شرق البلاد مع تزايد الضغط العسكري الروسي


      أصدرت أوكرانيا مزيدا من أوامر الإخلاء في شرق البلاد، شملت الخميس بلدة تقع على مقربة من قطاع حقّقت فيه أخيرا القوات الروسية اختراقا، عشية قمة مرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة ستبحث في النزاع، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

      وقال حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين: “بدأنا الإجلاء الإلزامي من بلدة دروجكيفكا للعائلات التي تضم أطفالا”، مضيفا أن أوامر إخلاء صدرت لأربع قرى قريبة من البلدة.

      وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الروسية إنها سيطرت على قرية إيسكرا وبلدة شيربينيفكا الصغيرة في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي أعلن الكرملين ضمّها في أيلول 2022.

      وحقّقت القوات الروسية تقدّما ميدانيا سريعا الثلاثاء بعمق 10 كيلومترات في قطاع ضيّق من خط الجبهة بالقرب من بلدتي دوبروبيليا ودروجكيفكا.

      المصدر: فرانس برس