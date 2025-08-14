لبنان

سليم عون: لمعالجة قرار حصر السلاح من خلال الاتفاق بين اللبنانيين

شدّد عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب سليم عون، على “ضرورة تخطّي هذه المرحلة بعد قرار الحكومة بحصر السلاح، من خلال الاتفاق معًا كلبنانيين على موقف واحد، للوصول إلى حلّ وتحصيل أكبر قدر من الحقوق والمكتسبات للبنان”، محذّرًا من “الاستمرار في التعامل بالطريقة الحالية مع هذا الملف”.

وقال عون في حديث له، الخميس، إنّ “المسؤولية تقع على عاتق جميع اللبنانيين، لا سيّما أعضاء الحكومة”، ورأى أنّه “لا يمكن لأيّ جيش في العالم أن يقف في وجه أهله ومجتمعه، لذا، إذا كان تنفيذ الخطة سيتمّ بالاتفاق، فإنّ الجيش قادر على التنفيذ، وهذه مهمّته. ولكن إذا ظلّ الوضع على ما هو عليه، أي أنّ قسمًا من الشعب اللبناني غير موافق، فماذا سيفعل الجيش اللبناني؟ لا يمكن أن يدخل إلى بيئته بالمشاكل”.

ودعا عون “بعض الرؤوس الحامية إلى التروّي، لأنّ الوضع خطير، ويجب معرفة كيفية التعامل مع هذا الملف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام