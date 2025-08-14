تقارير مصورة

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز “فلسطين 2″، في إطار الرد على جرائم الإبادة الجماعية والحصار التي ينفّذها كيان العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح العميد سريع أن “العملية حقّقت أهدافها بنجاح، وتسبّبت في فرار أعداد كبيرة من المستوطنين إلى الملاجئ، بالإضافة إلى تعليق حركة المطار”.

وأكد سريع أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في متابعة تطورات الأوضاع الميدانية في غزة”، وأشار إلى “الثقة بقدرة الفصائل الفلسطينية على إفشال مخططات كيان العدو الصهيوني لاحتلال القطاع وتهجير أهله، كما حدث في عمليات سابقة”.

وشدّد سريع على أن “اليمن سيواصل دعمه وإسناده للمقاومة الفلسطينية بكافة الإمكانات المتاحة، مع تصعيد العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

المصدر: قناة المسيرة