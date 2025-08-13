تقارير مصورة

لاريجاني من مرقد الشهيد السيد نصر الله: رمز للعزّة والمقاومة وركيزة للعالم الإسلامي

زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مساء الأربعاء، مرقد سيد شهداء الأمة، الشهيد السيد حسن نصر الله، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود في مختلف المجالات السياسية والأمنية.

وبالمناسبة، أكد لاريجاني أن “الشهيد السيد حسن نصر الله كان رجلًا عظيمًا ورأس مال كبيرًا للعالم الإسلامي أجمع”، وشدّد على أن “حزب الله مفخرة ومدعاة للكرامة والعزّة”. وأضاف: “صحيح أننا فقدنا هذا الشهيد، لكن أبناءه الذين تتلمذوا في مدرسته ما زالوا أحياء”، ولفت إلى أن “حقد البعض لكم هو سبب تأثيركم وصلابتكم”. وقال: “إذا كنتم تريدون السير على درب الشهيد السيد نصر الله، فواجبكم الصمود على طريق المقاومة”.

وشهدت الزيارة استقبالًا شعبيًا واسعًا، حيث توافد المئات من المواطنين لإظهار دعمهم وترحيبهم بالضيف الإيراني، ورفعوا هتافات مؤيدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين استمرار الروابط التاريخية بين لبنان وإيران، والدور المحوري لطهران في دعم المقاومة والقضايا الوطنية.

وتأتي الزيارة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان، وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، لدعم الاستقرار والمشاريع التنموية في مختلف المناطق اللبنانية.

المصدر: موقع المنار