ارتفاع عدد الوفيات بسبب الشلل المتصاعد في غزة إلى 5 بينهم 4 أطفال

أفاد رئيس قسم الأطفال في “مجمع ناصر الطبي” في غزة، الدكتور أحمد الفرا، بأن “عدد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض الشلل المتصاعد في قطاع غزة بلغ خمس حالات، من بينها أربع وفيات لأطفال، وسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك بعد الإعلان عن وفاة طفل مصاب بالمرض، اليوم الأربعاء”.

وأوضح الفرا في حديث له، الأربعاء، أن “عدد الإصابات المسجلة لدى وزارة الصحة في القطاع للمصابين بالمرض يقارب 100 حالة، نصفهم دون سن الخامسة عشرة، والنصف الآخر من الفئات العمرية الأكبر”، وأشار إلى “وجود ثلاث إشكاليات رئيسة في التعامل مع المرض، أبرزها غياب وسائل التشخيص اللازمة، إذ يتطلب تشخيص المرض فحص نسبة البروتين في السائل الشوكي للدماغ، إلى جانب تخطيط العضلات والأعصاب، وهي فحوصات غير متوفرة في غزة حاليًا بسبب تدمير الأجهزة خلال العدوان الإسرائيلي”.

وأضاف الفرا أن “التصوير بالرنين المغناطيسي يُعد ضروريًا لاستبعاد أمراض مشابهة، إلا أن توفره أيضًا محدود”، وتابع أن “هناك محاولات جارية لإدخال علاج مخصص للمرض عبر منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعطل دخوله، رغم أهميته في إنقاذ حياة المرضى، خصوصًا الأطفال، حيث يُعد طوق النجاة لهم”، ولفت إلى أن “استمرار تدهور الوضع الصحي في القطاع ينذر بارتفاع عدد الحالات، في ظل غياب العلاج المناسب، وضعف القدرة على التشخيص والتعامل مع الإصابات”.

وكان “مجمع ناصر الطبي” قد أعلن، الأربعاء، عن وفاة الطفل محمد صلاح رجب قديح من خان يونس نتيجة إصابته بمرض شلل الأطفال المتصاعد، ولفت إلى أن “المرض يظهر بثلاثة سيناريوهات؛ الأول يتمثل بحدوث ضعف في الأعصاب يتبعه تعافٍ تلقائي، ويشكّل نحو 30% من الحالات”، وتابع: “أما السيناريو الثاني فيتمثل بانتشار المرض في أنحاء الجسم دون التأثير على عضلات الجهاز التنفسي، ويشكّل أيضًا 30% من الحالات”، وأضاف: “في حين يشمل السيناريو الثالث وصول المرض إلى عضلات الجهاز التنفسي، ما يستدعي وضع المريض على جهاز تنفس صناعي، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام