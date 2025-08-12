لبنان

“اتحاد الضياء” شجب العدوان الإسرائيلي على صيادي الناقورة

شجب “اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان الجنوبي” في لبنان في بيان له يوم الثلاثاء “العدوان الإسرائيلي على صيادي الناقورة”، ولفت إلى أن “هذا اعتداء سافر يُضاف إلى مسلسل الانتهاكات اليومية التي ينفذها الاحتلال في حق أبناء الجنوب اللبناني”.

وأضاف البيان أن “هذا العدوان الجبان، الذي يستهدف المواطنين الآمنين الباحثين عن لقمة عيشهم، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الكيان القائم على الإرهاب، والعاجز عن مواجهة المقاومين، فينفث حقده على الفقراء والمساكين”.

ودعا البيان “جماهير شعبنا في الجنوب وسائر الوطن، ومعهم كل القوى النقابية والشعبية، إلى التحرّك الفوري رفضًا لهذا العدوان، دفاعًا عن كرامتنا الوطنية، وعن حقنا في الحياة بكرامة فوق أرضنا، من دون إذلال أو تهديد”.

وأكد البيان “لن يرهبنا رصاص المحتل، ولن تسقط كرامة أهل الجنوب ما دام فينا نفس واحد، وما دامت مقاومتنا الباسلة الطاهرة تقارع ذاك العدو اللئيم وتمنعه من تحقيق أهدافه”.

واعتدى، يوم الثلاثاء، طيران العدو الإسرائيلي على ميناء الناقورة.

من جهته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له أن “غارة العدو الإسرائيلي بطائرة مسيرة على بلدة الناقورة أدت، في الحصيلة النهائية، إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام