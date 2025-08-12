تقارير مصورة

4 عمليات يمنية استهدفت أهدافاً حيوية في كيان العدو الإسرائيلي

أعلنت القوّاتُ المسلّحةُ اليمنيّة، في بيانٍ لها مساء الثلاثاء، أنّ سلاح الجوّ المسيّر نفّذ أربعَ عمليّاتٍ عسكريّة باستخدام ستّ طائراتٍ مسيّرة، استهدفت أربعة أهدافٍ حيويّة للعدوّ الإسرائيلي في مناطق حيفا، النقب، أم الرشراش، وبئر السبع في فلسطين المحتلّة، مؤكّدةً أن “العمليات حقّقت أهدافها بنجاحٍ، بفضل الله”.

ولفت البيان إلى أنّ “استمرار العدوّ الصهيوني في تنفيذ مخطّطه الهادف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة عبر الإبادة الجماعيّة والتجويع والتهجير، ستكون له تداعياتٌ خطيرة على كافة البلدان والشعوب العربيّة والإسلاميّة”، وتابع ان “تصفية القضيّة الفلسطينيّة ستكون مقدّمةً لاستباحة العدوّ لشعوبٍ وبلدانٍ أخرى، ما لم تتّجه هذه البلدان لدعم صمود غزّة، جبهة الدفاع الأولى عن الأمّة بأكملها”.

وأكدت القوّاتُ اليمنيّة “مستمرّون في عمليّاتنا الإسناديّة حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزّة”.

المصدر: موقع المنار