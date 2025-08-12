الثلاثاء   
    حرب الإبادة في غزة تحصد أرواح المئات وسط تحذيرات من مجاعة غير مسبوقة

    تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

    وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أنّه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استشهد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، وأصيب 513 آخرون، إضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة – بينهم طفلان – جراء المجاعة وسوء التغذية.

    وذكرت الوزارة أنّ عدد الشهداء من منتظري المساعدات الإنسانية بلغ 1750 شهيداً حتى الآن.

    وتتوالى التحذيرات الدولية والأممية من احتمال تسجيل أكبر مجاعة في التاريخ الحديث على أرض غزة، نتيجة استمرار العدوان الصهيوني والحصار الخانق المفروض على القطاع.

    تقرير: نرجس الحاج حسن الديراني

    المصدر: موقع المنار