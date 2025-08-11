لبنان

المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل: دماء شهداء الكلمة ستبقى منارة تهدي درب الأحرار والمقاومين

تقدّم المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل، من ذوي شهداء الصحافة في قناة الجزيرة، ومن أسرة القناة، ومن كل الأحرار في العالم، بأحرّ التعازي، محتسبًا أنس الشريف ومحمد قريقع وزملاءهما عند الله شهداء الكلمة الحرة والموقف المهني والإنساني الشجاع، بعدما ارتقوا وهم يؤدّون رسالتهم الإعلامية الشريفة في كشف الحقيقة ونقل الصورة من قلب ميدان غزة، دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل الحرية والكرامة.

وجاء في البيان أن المكتب الإعلامي في الحركة، التي آمنت وما زالت تؤمن بأن الكلمة الحرّة والصورة الصادقة هما سلاح في معركة الوعي لا يقلّ شرفًا عن البندقية في ساحات المواجهة، يرى في استهداف الصحفيين جريمة موصوفة وخرقًا فاضحًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، ومحاولة يائسة لحجب نور الحقيقة عن أعين العالم.

وأضاف البيان: “وإذ نُعلي الصوت مع كل الأحرار بضرورة محاسبة القتلة وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية، فإننا نؤكّد أن دماء شهداء الكلمة ستبقى منارة تهدي درب الأحرار والمقاومين، وأن تضحياتهم ستبقى وصيّةً في أعناق كل من يمسك القلم ويحمل الكاميرا في مواجهة آلة القمع والاحتلال”.

وختم المكتب الإعلامي بالدعاء: “رحم الله شهداء الكلمة والصورة، وجعل ذكراهم وقودًا لمزيد من الإصرار على حمل الرسالة حتى النصر”.

المصدر: موقع المنار