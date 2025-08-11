الإثنين   
   11 08 2025   
   17 صفر 1447   
   بيروت 15:38
    قماطي: الحكومة باعت الوطن والشعب اللبناني كله سيتصدى لها إن حاولت تنفيذ قرارها

      شدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، الوزير السابق محمود قماطي على أن الحكومة اللبنانية ‏« لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة، فهذا أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي»، مؤكداً ‏أن «المقاومة ليست معزولة أو محاصرة، بل هي جزء من جبهة وطنية عريضة‏».‏

      ورأى قماطي، خلال لقاء وفد حزب الله مع الأمين العام للحزب الشيوعي، حنا غريب، اليوم، أن «الحكومة ‏باعت الوطن وأعطت الخارج شيكاً من دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد‏».‏

      وحذر قماطي من أن «الشعب اللبناني كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها»، مشيراً إلى أن ‌‏«المقاومة ولدت من رحم الاحتلال، حيث لم تستطع الدولة حماية المواطنين وردع العدوان»، داعياً ‏الحكومة، «رغم سقوطها»، إلى «تصحيح المسار والابتعاد عن القرارات التي تضر لبنان‏».‏

      من جهته، اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، حنا غريب، أن «قرارات الحكومة جاءت تحت ‏ضغط أميركي واضح، ووضعت مصلحة الاحتلال الإسرائيلي فوق مصلحة لبنان، مخالفة بذلك البيان ‏الوزاري‏».‏

      وشدد غريب على أن «حصر السلاح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قامت الدولة بحماية أرضها وسيادتها ‏ومواطنيها»، محذراً من أن «هدف أميركا وإسرائيل هو السيطرة على لبنان، وهذا ما سنواجهه».‏

      المصدر: العلاقات الاعلامية