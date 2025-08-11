لبنان

ارسلان: لإعدام من ارتكب المجزرة في مستشفى السويداء

قال رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان “وصلني الفيديو حول المجزرة التي ارتُكبت في مستشفى السويداء على يد ما يُسمّى بالسلطة الحاكمة في دمشق، في مشهد مقزّز ومقرف يعكس حجم الهمجية والوحشية التي مارسها عناصر ما يُسمّى بالأمن العام، لتُضاف إلى مسلسل الجرائم البشعة التي يرتكبونها بحق أبناء الوطن السوري، بغضّ النظر عن انتمائهم المذهبي أو العرقي”.

وأضاف ارسلان في حديث له يوم الإثنين “هذا يؤكد، مرارًا وتكرارًا، أنهم مجموعة لا تمتّ إلى البشرية أو الإنسانية بصلة، هؤلاء يجب أن يُحاسَبوا أمام أعين العالم بأسره”، وتابع “إذا كان لسوريا أن تبقى واحدة موحّدة بجميع أطيافها وتنوّعها، فيجب أن يُعدَموا في ساحة المرجة في دمشق أمام الناس، وأمام الرأي العام السوري والعربي والإسلامي والدولي، ليكونوا عبرة”.

وقال ارسلان “إذا لم تتم محاسبتهم، فإن الأمور في سوريا ذاهبة نحو مزيد من التخبط وحمّامات الدم، ما سيقضي نهائيًا على الأمل في أن تبقى سوريا واحدة موحّدة”، وأضاف “كل يوم يمرّ، تزداد الأحقاد والضغائن بين المكوّنات السورية البريئة من هذه الأعمال البربرية وستدخل البلاد في نفقٍ مجهول ومسار طويل يقضي على ما تبقّى من بصيص نور لمستقبلٍ أفضل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام