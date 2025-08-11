لبنان

الشيخ عبد الرزاق: الحديث عن سلاح المقاومة في ظل الاحتلال هو خطيئة وطنية

أكد رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق أن “مجرد الحديث عن سلاح المقاومة، والعدو الصهيوني ما زال محتلًا ويعتدي على لبنان ليلًا ونهارًا ويفتعل الجرائم والمجازر، هو خطيئة وطنية وإسلامية”.

وسأل الشيخ عبد الرزاق في حديثه يوم الإثنين “بعض المرجعيات الدينية وبعض رجال الدين، هل يجوز أن نطالب بنزع سلاح قاوم الصهاينة وساند غزة، وقدم تضحيات كبيرة من أجل غزة وفلسطين، وحرّر لبنان؟”

وتابع الشيخ عبد الرزاق “نسأل تلك المرجعيات الدينية وبعض رجال الدين، هل ما تطلبونه موافق للدين أم موافق للخارج؟ وهل ما تطلبونه يرضي الله وأهل غزة، أم يرضي الخارج؟ وهل يجوز أن نطالب بما يطالب به الصهاينة ويحقق لهم الأمن؟”، داعيًا إلى “أن تكون مصلحة الوطن والأمة فوق كل الحسابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام