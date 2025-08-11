لبنان

البراكس يناشد أصحاب محطات الوقود الالتزام بإجراءات السلامة في ظل موجة الحر

ناشد رئيس “نقابة أصحاب محطات المحروقات” في لبنان جورج البراكس في بيان له الاثنين “أصحاب المحطات بضرورة مراقبة أداء موظفيهم والتزامهم الكامل بالإجراءات الوقائية، حمايةً للسلامة العامة وتفادياً لأي حوادث أو حرائق، خاصةً في ظل موجة الحر الشديد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية”.

ودعا البراكس إلى “التقيد الصارم بجملة من الإرشادات أبرزها: منع التدخين بشكل كامل داخل المحطات، إيقاف تشغيل محرك السيارة أثناء التعبئة، عدم الإفراط في تعبئة خزانات الوقود والتأكد من إحكام إغلاقها بعد الانتهاء”، وشدد على “عدم تعبئة البنزين في غالونات أو تخزينه في أماكن مغلقة وحارة، وعدم ترك الغالونات تحت أشعة الشمس”.

وأشار البراكس إلى “أهمية مراقبة عمليات تفريغ المحروقات من الصهاريج، ووضع طفايات الحريق في متناول اليد، وتجنب استخدام الهواتف خلال عمليات التعبئة أو التفريغ”، وأكد على “ضرورة توافر معدات إطفاء صالحة وكافية، وتدريب العمال على استخدامها”، ولفت إلى “أهمية مراقبة صيانة المولدات لتفادي ارتفاع حرارتها، والتأكد من عدم قرب منافذ التهوية من مصادر حرارية، إضافةً إلى مراقبة غرف العمال وتجهيزات المياه والطبخ”.

ودعا البراكس إلى “ترشيد استهلاك المياه وتخزين الزيوت المستعملة في حاويات مخصصة لتسليمها لاحقاً إلى جهات صناعية متخصصة، حفاظاً على البيئة والسلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام