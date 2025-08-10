لبنان

العلامة فضل الله: لا أعتقد أن الظروف والمعطيات الحالية تسمح باندلاع حرب أهلية

عقد العلّامة السيّد علي فضل الله لقاءً حواريًا في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك، تناول فيه موضوع “صفات الإنسان المؤمن”، قبل أن يجيب عن عدد من أسئلة الحضور.

ورداً على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب أهلية في لبنان، قال السيد فضل الله: “لا أعتقد أن الظروف الحالية والمعطيات الموجودة وميزان القوى يسمح بحرب أهلية، فقد عاش اللبنانيون مآسيها وويلاتها سابقًا”.

وأشار إلى وجود مخاوف على مستقبل لبنان والمنطقة، “ولا سيما في ظل الحرية المطلقة التي أُعطيت للكيان الصهيوني، والإمكانات والقدرات التي تُوفَّر له من أجل تمرير مخطط جديد يهدف إلى تقسيم المنطقة وضرب مواقع القوة فيها خدمةً لهذا الكيان”.

وشدّد على “ضرورة الابتعاد عن الخطابات المستفزّة التي تزيد الانقسام والتوتر”، داعيًا إلى اعتماد منطق العقل والحجة، “منعًا لاستغلال حالة الانقسام أو الفوضى من قبل من لا يريد خيرًا لهذا الوطن”.

كما دعا السيد فضل الله جميع اللبنانيين إلى التحلي بروح الوحدة والوعي، والعمل على إزالة أي فتيل للتفجير أو الفتنة، وحثّ الحكومة على إعادة النظر في قرارها بشأن حصرية السلاح.

وحذر السيد فضل الله من تداعياته الخطيرة على الداخل اللبناني وحالة الانقسام الراهنة وعلى التضامن الحكومي، مؤكدًا أن “هذا القرار يجب ألّا يكون تنفيذًا لإملاءات وضغوط خارجية، ولا سيما أن العدو ما زال يحتل جزءًا من أرضنا وتطال اعتداءاته البشر والحجر”.

وتقدّم السيد فضل الله من قيادة الجيش بالتعازي في استشهاد عدد من العسكريين، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدًا: “نقف بإجلال أمام التضحيات التي يقدّمها الجيش اللبناني من أجل حماية الوطن، حيث تروي دماؤهم الطاهرة أرض الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية