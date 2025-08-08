عربي وإقليمي

عراقجي وعبد العاطي: لتجنب التوترات الداخلية في لبنان

أكدت إيران ومصر أمس الخميس ضرورة الحفاظ على أجواء الثقة والتنسيق الداخلي بين الفئات السياسية المختلفة في لبنان.

وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، فقد أجرى وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري، بدر عبد العالطي، وأكدا خلاله “ضرورة الحفاظ على أجواء الثقة والتنسيق الداخلي بين الفئات السياسية المختلفة وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى توترات داخلية في لبنان”، وشدّدا على “ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان”.

كما بحث الجانبان “الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة نتيجة استمرار الحصار الظالم لهذا القطاع والمشاريع العدوانية للكيان الصهيوني الرامية إلى تصعيد الهجمات والاحتلال الكامل لقطاع غزة”.

وشددا على ضرورة قيام الدول الإسلامية بإجراء فعال لوقف الإبادة الجماعية ودخول المساعدات الإنسانية الدولية الفورية إلى هذا القطاع.

المصدر: مواقع إخبارية