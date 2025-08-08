لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات، بينما ترتفع بشكل محدود على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، زحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال 41 درجة ، مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل اعتبارا من المساء حيث يزداد الشعور بالحر، وتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مع رياح ناشطة أحيانا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات، بينما ترتفع بشكل محدود على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ، مما يزيد الشعور بالحر، و يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد معها الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة ، فوق الجبال من 18 الى 32 درجة، في الداخل من 21 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام