لبنان

المفتي الرفاعي: سحب السلاح دون استراتيجية دفاعية واضحة يُفقد لبنان عنصر الردع

أشار مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي إلى أن “الدولة تتعرض لضغوط هائلة تهدد بنيتها التحتية وأمنها واستقرارها، في ظل تهديدات صهيونية متكررة تطال كل لبنان، لا جزءًا منه”.

وقال المفتي الرفاعي في خطبة صلاة الجمعة: “يُطرح نزع السلاح من المخيمات والفصائل والمجموعات التي واجهت الاحتلال، من دون أن يُقدَّم بديل واقعي لحماية البلاد”، وتابع: “سحب هذا السلاح دون استراتيجية دفاعية واضحة، يُفقد لبنان عنصر الردع ويجعله مكشوفًا في وجه أي عدوان، فتغيب القدرة، وتُقيَّد الإرادة، ويُفرَض علينا الأمن كما يريده العدو، لا كما تختاره الدولة”.

وأضاف المفتي الرفاعي: “نحتاج اليوم إلى عقول باردة تُعالِج القضايا الساخنة، لا إلى انفعالات تُصبّ في الشارع”، وتابع: “التحديات الكبرى لا تُحلّ بالتصعيد، ولا بالمواجهات الشعبية، بل بالحوار المسؤول في المؤسسات المعنية، حيث تُدار الأزمات بالعقل لا بالغضب، وتُقدَّم المصلحة الوطنية على ردود الفعل العابرة”، وقال: “الشارع لا يجب أن يواجه الشارع، بل أن تُوجَّه الطاقات نحو حلول تحفظ الاستقرار وتصون كرامة الجميع”.

من جهة ثانية، قال المفتي الرفاعي: “من يظن أن العدو الصهيوني يطمح إلى غزة منزوعة السلاح فقط، يُخطئ التقدير، العدو يسعى إلى شرقٍ أوسط منزوع الإرادة، منزوع السلاح”، وتابع: “إنهم يريدون إقليمًا أعزل، لا يملك أدوات الدفاع عن نفسه، ليبقى خاضعًا للهيمنة ومفتوحًا أمام أطماعهم، من البحر إلى النهر، ومن الحدود إلى العواصم”.

ورأى المفتي الرفاعي أنه “حين يُطالب البعض بنزع سلاح غزة، يتناسون أن المشكلة ليست في السلاح، بل في الاحتلال”، وتابع: “البندقية التي تدافع عن شعب مقهور ليست خطرًا، بل صرخة في وجه الظلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام